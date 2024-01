Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Betrugsdelikt; Pkw-Aufbrüche; Brand; Verkehrsunfälle; Einbrüche; Auseinandersetzung; Sachbeschädigung an Autos

Per Messengerdienst betrogen

"Mama / Papa, ich habe ein neues Handy, das ist meine neue Telefonnummer. Meldest du dich bitte per WhatsApp bei mir?" Mit einer solchen SMS oder auch WhatsApp-Nachricht, die von Kriminellen versandt wird, beginnt eine Betrugsmasche, vor der die Polizei regelmäßig warnt und der am Dienstag ein 61 Jahre alter Mann aus Reutlingen zum Opfer gefallen ist. Er wurde von seiner vermeintlichen Tochter gebeten, eine Überweisung zu tätigen, da sie ein neues Handy habe. Daraufhin überwies der Reutlinger einen vierstelligen Betrag. Später flog der Schwindel auf und der Mann erstattete Anzeige bei der Polizei. Der Betrug läuft immer ähnlich ab: Sind die Geschädigten erst mal in dem Glauben, tatsächlich mit Angehörigen zu kommunizieren, täuschen die Täter eine finanzielle Notlage oder ausstehende Rechnungen vor und bringen ihre Opfer dazu, teils hohe Geldbeträge an unbekannte Konten zu überweisen. Erst wenn die Betrogenen persönlich Kontakt mit ihren Kindern aufnehmen, fliegt der Schwindel auf. Meist bestehen die Täter auf eine sogenannte Echtzeitüberweisung, weshalb die überwiesenen Summen in der Regel unwiederbringlich verloren sind. Die Polizei rät: Überweisen Sie nie Geld aufgrund so einer Nachricht. Nehmen Sie stattdessen immer unter den Ihnen bekannten Telefonnummern persönlich Kontakt mit Ihren Angehörigen auf. So stellt sich ein möglicher Betrugsversuch schnell heraus. Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/messenger/ (ms)

Reutlingen (RT): Autos aufgebrochen

Zwei in der Bismarckstraße geparkte Fahrzeuge sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aufgebrochen worden. Die Autos waren gegen 19 Uhr geparkt worden, bis eine Polizeistreife gegen 3.20 Uhr einen Seat bemerkte, an dem eine Seitenscheibe eingeschlagen und das Auto komplett durchwühlt worden war. Im weiteren Verlauf konnte ein weiterer, auf die gleiche Art und Weise aufgebrochener Citroen entdeckt werden, der ebenfalls in der Bismarckstraße geparkt war. Ein weiterer aufgebrochener Fiat wurde am Mittwochmorgen mehrere hundert Meter weiter ebenfalls in der Bismarckstraße entdeckt und ein durchwühlter VW aus der Burgstraße gemeldet. Auch hier waren in beiden Fällen eine Seitenscheibe eingeschlagen und das Fahrzeuginnere durchwühlt worden. Was aus den Autos gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Reutlingen sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Reutlingen (RT): Tierunterstand in Brand geraten

Zum Brand auf einem Vereinsgelände im Stadtteil Sondelfingen, in der Straße Vorderer Schönrain sind Feuerwehr und Polizei am Mittwochmorgen ausgerückt. Gegen 5.45 Uhr waren die Einsatzleitstellen alarmiert worden, nachdem ein Zeuge Flammen im Bereich des Vereinsgebäudes entdeckt hatte. Vor Ort stellte sich heraus, dass es aus noch ungeklärter Ursache in dem dortigen Holzunterstand für Ziegen zu einem Brand gekommen war. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 40 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand rasch löschen und so ein Übergreifen auf das angrenzende Vereinsgebäude verhindern. Allerdings wurden hier die Bedachung und elektrische Einrichtungen durch die starke Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 20.000 Euro belaufen. Verletzt wurde niemand, auch die im Stall untergebrachten Ziegen, die den Unterstand durch die offene Türe verlassen konnten, blieben unverletzt. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Pfronstetten (RT): Zwei Unfälle auf glatter Fahrbahn

Zwei witterungsbedingte Unfälle haben sich am frühen Dienstagmorgen unmittelbar nacheinander auf der L 253 ereignet. Gegen 6.30 Uhr war ein 26-Jähriger mit einem Tiertransporter, einem Lkw samt Anhänger, auf der Landesstraße von Kettenacker herkommend in Richtung Geisingen unterwegs. Im Verlauf einer leichten Linkskurve rutschte der Anhänger auf der glatten Fahrbahn nach rechts, kippte um und blieb im angrenzenden Grünstreifen und der Fahrbahn liegen. Glücklicherweise war der Anhänger unbeladen und konnte durch ein Abschleppunternehmen schnell geborgen und wieder aufgestellt werden. Auf dem Lkw waren Schweine geladen, die unverletzt blieben. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Vor der abgesicherten Unfallstelle verringerte kurz danach eine 26 Jahre alte Audi-Lenkerin ihre Geschwindigkeit. Dies bemerkte ein dahinterfahrender, 35-jähriger VW-Fahrer zu spät und rutschte auf dem Glatteis mit seinem Passat gegen den A3. Die Frau zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, benötigte jedoch keinen Rettungsdienst. Der Schaden an den beiden Pkw beläuft sich auf zirka 2.500 Euro. (ms)

Eningen (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag auf der Wengenstraße erlitten. Ein 58-Jähriger war gegen 12.30 Uhr mit seinem Piaggio-Roller auf der Wengenstraße in Richtung Reutlingen unterwegs. An der Einmündung zur Brucknerstraße übersah er offenbar den von rechts kommenden VW eines 40-Jährigen. Bei dem anschließenden Zusammenstoß stürzte der Rollerfahrer zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. (rd)

Großbettlingen (ES): In Geschäftgebäude eingebrochen

In ein Geschäftgebäude in der Nürtinger Straße ist in der Nacht zum Mittwoch eingebrochen worden. Über ein aufgehebeltes Fenster gelangten die bislang unbekannten Täter ins Innere des Geschäfts. Bei ihrem Einbruch erbeuteten die Täter Bargeld, mehrere Stangen Zigaretten sowie E-Zigaretten samt Zubehör und mehrere Laptops. Der genaue Wert des Diebesguts liegt noch nicht vor. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Der Polizeiposten Roßdorf hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Esslingen (ES): Auseinandersetzung unter Bekannten

Zwischen zwei 22 und 26 Jahre alten Bekannten ist es am Dienstagabend im Bereich des Bahnhofs zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Gegen 21.45 Uhr gerieten die jungen Männer aus noch ungeklärter Ursache aneinander, wobei der 22-Jährige seinem im weiteren Verlauf flüchtenden Kontrahenten auch mit einem Messer in der Hand hinterhergerannt sein soll. Zum Auslöser und dem Verlauf des Streits machten die Beteiligten gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten widersprüchliche Angaben. Das Messer wurde von den Einsatzkräften sichergestellt. Ernstlich verletzt wurde niemand. (mr)

Esslingen (ES): Einbrecher unterwegs

Im Stadtteil Zollberg hat am Dienstag ein Einbrecher sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen 12.15 Uhr und 20.40 Uhr machte sich vermutlich ein und derselbe Täter an gleich mehreren Häusern im Blienshaldenweg zu schaffen. In einem Fall drang der Unbekannte gewaltsam über die Terrassentür in die Wohnräume ein und durchwühlte das Inventar. Eine abschließende Übersicht über mögliches Diebesgut liegt noch nicht vor. An der Terrassentür des Nachbargebäudes scheiterte der Täter hingegen. In unmittelbarer Nähe gelangte der Einbrecher jedoch in eine weitere Wohnung, aus der er nach derzeitigem Kenntnisstand unter anderem Bargeld entwendete. Das Polizeirevier Esslingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Tübingen (TÜ): Lkw schiebt Pkw vor sich her

Ein Schaden in Höhe von knapp 15.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag auf der Tübinger Europastraße entstanden. Ein 49-Jähriger war gegen 11.20 Uhr mit einem Lkw der Marke Mercedes-Benz Actros vom Festplatz kommend auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Innenstadt abgebogen. Zeitgleich bog eine 61-jährige Mercedes-Lenkerin mit ihrer B-Klasse auf dem rechten Fahrstreifen ebenfalls vom Festplatz aus nach links auf die Europastraße ab. Fatalerweise wechselte der Lkw-Lenker direkt nach dem Abbiegen vom linken auf den rechten Fahrstreifen und übersah hierbei den Pkw der Frau. Das Auto wurde durch die Kollision gedreht und im Anschluss knapp 30 Meter vor dem Lastwagen hergeschoben, bis der Fahrer sein Missgeschick bemerkte. Die B-Klasse beschädigte hierbei noch zwei Schilder. Außer einem gehörigen Schrecken waren die beiden Unfallbeteiligten augenscheinlich unverletzt geblieben. Sie wurden von einer zufällig vorbeikommenden Besatzung des Rettungsdienstes vor Ort versorgt. (ms)

Bodelshausen (TÜ): Mehrere Pkw beschädigt (Zeugenaufruf)

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch drei Fahrzeuge im Bolgärtenweg erheblich beschädigt. Ein Zeuge alarmierte gegen 23.15 Uhr die Polizei, als er auf einem dortigen Parkplatz zwei Männer bemerkte, die wohl mit einem Hammer auf drei abgestellte Fahrzeuge der Marken BMW, Smart und Fiat einschlugen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Bis zum Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte waren die beiden Täter bereits geflüchtet. Eine eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Ob sie durch die beschädigten Fenster etwas aus dem Inneren der Fahrzeuge entwendeten, steht noch nicht fest. Zu den beiden Unbekannten liegen folgende Personenbeschreibungen vor: Einer der Männer ist etwa 40 Jahre alt und rund 190 Zentimeter groß. Er hat eine Glatze und war zur Tatzeit mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet. Der zweite Täter wird als zirka 30 Jahre alt und 170 Zentimeter groß beschrieben. Er trug eine schwarze, dicke Winterjacke. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den gesuchten Männern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bodelshausen zu melden. Telefon 07471/930191-0. (rd)

Mössingen (TÜ): Gartenlaube aufgebrochen

Eine Laube im Gartenhausgebiet im Gewann Kausbühl ist in der Zeit von Montag, 18 Uhr, bis Dienstag, 17 Uhr, aufgebrochen worden. Im genannten Zeitraum wuchtete ein Unbekannter die Eingangstüre auf und verschaffte sich so Zugang ins Innere. Da dort nichts von Wert aufbewahrt wird, dürfte er ersten Erkenntnisse zufolge ohne Beute wieder abgezogen sein. Der Polizeiposten Mössingen ermittelt. (cw)

Schömberg (ZAK): Vorrang des Gegenverkehrs missachtet

Ein Leichtverletzter und ein beträchtlicher Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, den eine 34-Jährige am Dienstagabend auf der B 27 zwischen Schömberg und Neukirch verursacht hat. Die Frau war gegen 18.45 Uhr mit ihrem 2er BMW auf der Bundesstraße in Richtung Neukirch unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die L 435 einbiegen. Dazu ordnete sie sich auch auf der Linksabbiegespur ein, übersah beim Abbiegen allerdings einen ordnungsgemäß entgegenkommenden 3er BMW. Dessen 53-Jahre alter Fahrer versuchte noch durch eine Notbremsung einen Unfall zu verhindern, dennoch kam es im Einmündungsbereich zur nahezu frontalen Kollision der beiden Autos. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, wurde der Fahrer des 3er BMW leicht verletzt. Er konnte aber nach einer ambulanten Behandlung vor Ort nach Hause entlassen werden. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 85.000 Euro geschätzt. Der Unfall wurde der Rettungsleitstelle über das automatische Notrufsystem eCall gemeldet. Da das Ausmaß zunächst unklar war, waren die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 19 Feuerwehrleuten und der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie zur Unfallaufnahme musste die Bundesstraße bis kurz vor 20 Uhr voll gesperrt werden. (cw)

Bitz (ZAK): Suchaktion nach Verkehrsunfall (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Balingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Bitz, der eine Suchaktion der Rettungs- und Einsatzkräfte nach sich gezogen hat. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war ein BMW-Lenker gegen 17.50 Uhr auf einer parallel zur L 448 verlaufenden Seitenstraße unterwegs und wollte die Landesstraße anschließend offenbar in Richtung Ebinger Straße geradeaus überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Dacia eines 50-Jährigen, der in Richtung Ebingen unterwegs war. Der Dacia wurde durch den Zusammenstoß nach rechts abgewiesen und prallte noch gegen den in der Ebinger Straße verkehrsbedingt wartenden Opel eines 21 Jahre alten Mannes. Beim Unfall wurde der 50-Jährige nach aktuellem Kenntnisstand leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Auch die Feuerwehr war zur Unfallstelle ausgerückt. Die drei Autos, an denen sich der Gesamtschaden auf schätzungsweise 23.000 Euro belaufen dürfte, mussten abgeschleppt werden. Da sich der BMW-Lenker nach der Kollision zu Fuß von der Unfallstelle entfernte und auch eine unfallbedingte Verletzung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde unter anderem mit einem Polizeihubschrauber und Spürhunden nach ihm gesucht. Der Mann wurde am Mittwochvormittag wohlbehalten bei Angehörigen angetroffen. Zeugenhinweise zum Verkehrsunfall werden unter der Telefonnummer 07433/264-0 entgegengenommen. Insbesondere der noch unbekannte Zeuge, der dem BMW-Lenker ein Stück hinterhergelaufen war, wird gebeten, sich zu melden. (mr)

