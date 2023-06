Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Aus fahrendem PKW heraus fremdenfeindlich beleidigt

Kirchen OT Wehbach (ots)

Am 15.06. gegen kurz nach 17:00 Uhr meldet sich ein Zeuge bei der Polizei Betzdorf, und zeigt einen rassistischen Vorfall an. Demnach habe der Beifahrer eines vor ihm fahrenden Fahrzeugs mit auswärtigem Kennzeichen eine dunkelhäutige Person, welche fußläufig an der Koblenz-Olper-Straße unterwegs war, fremdenfeindlich beleidigt.

Die Polizei Betzdorf bittet Zeugen des Vorfalls und vor allem die geschädigte Person, welche bislang nicht bekannt ist, sich unter der u.g. Telefonnummer zu melden.

