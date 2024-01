POL-OG: Offenburg, Bühl - In Einfamilienhaus eingebrochen, Hinweise erbeten

Rastatt (ots) - Ein noch unbekannter Einbrecher gelangte in der Zeit zwischen Montag, 23 Uhr und Dienstag, 10:30 Uhr, durch gewaltsames öffnen einer Terrassentür in eine Gaststätte in der Ottersdorfer Straße. Der Dieb hebelte einen im Eingangsbereich stehenden Zigarettenautomaten auf und entwendete hieraus eine noch unbekannte Anzahl an Zigarettenpackungen. Aus der Gaststätte wurde nach ersten Erkenntnissen nichts ...

mehr