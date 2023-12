Polizei Bonn

POL-BN: Nach Einbruch und Raub: 20-Jähriger in Untersuchungshaft

Bonn (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (13.12.2023) haben Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 13 der Bonner Polizei einen 20-Jährigen in seiner Wohnung im Stadtbezirk Bad Godesberg mit Untersuchungshaftbefehl festgenommen.

Er ist dringend tatverdächtig, am 21.07.2023 in die Wohnung eines Seniors auf dem Heiderhof eingebrochen zu sein sowie am 06.11.2023 einen 34-Jährigen in dessen Wohnung in Bonn-Tannenbusch beraubt zu haben (siehe dazu auch unsere Meldung vom 24.07.2023, 11:15 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5565307).

Eine DNA-Spur, die der polizeibekannte 20-Jährige in der Wohnung des 86-Jährigen hinterlassen hatte, brachte die ermittelnden Beamten auf die Fährte des Mannes. Zu diesem Zeitpunkt war der Heranwachsende bereits von seinem 34-jährigen Bekannten als Tatverdächtiger des Raubes identifiziert worden, bei dem er unter Vorhalt eines Messers sowie unter Einsatz von Pfefferspray eine Umhängetasche mit Geldbörse und Bargeld erbeutet hatte. In enger Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft konnte im weiteren Verlauf ein Untersuchungshaftbefehl gegen den 20-Jährigen erwirkt werden.

Nach seiner Festnahme wurde er am Mittwoch zur Verkündung des Haftbefehls beim Bonner Amtsgericht vorgeführt, im Anschluss kam er in eine Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell