Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Aufbruch von Zigarettenautomat; Verkehrsunfälle; Containerbrand; Einbruch

Reutlingen (ots)

Kirchheim (ES): Zigarettenautomat aufgeflext

Ein Zigarettenautomat ist in der Zeit von Donnerstag bis Freitagmittag, 12.30 Uhr, in der Ötlinger Hegelstraße aufgeflext worden. Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus dem gewaltsam geöffneten Automaten das Bargeldfach und sämtliche Zigarettenschachteln in bislang unbekanntem Wert. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf zirka 2.500 Euro. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Nürtingen (ES): Fußgänger nach Sturz verstorben (Zeugenaufruf)

Zeugen zum Sturz eines 84 Jahre alten Fußgängers am Mittwochvormittag im Roßdorf sucht derzeit die Verkehrspolizei Esslingen. Der Senior war gegen 10.25 Uhr zu Fuß auf dem Dürerplatz unterwegs, als er nach derzeitigem Kenntnisstand vor einem dortigen Laden gestolpert sein soll und zu Boden stürzte. Der Rettungsdienst brachte ihn daraufhin ins Krankenhaus, wo der Mann am Donnerstag verstarb. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Eine Obduktion soll weiteren Aufschluss zur genauen Todesursache geben. Zudem werden Zeugen des Sturzes gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-420 zu melden. (rd)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Container in Brand geraten

Zum Brand eines Containers sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Freitagvormittag in den Fasanenweg ausgerückt. Dort war gegen 9.15 Uhr auf einem Firmengelände der Inhalt eines Containers, der zur Entsorgung von anfallendem Müll im Zuge von Renovierungsarbeiten genutzt wurde, in Brand geraten. Die Flammen wurden von der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften anrückte, gelöscht. Die Ursache für den Ausbruch des Feuers ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt. (rd)

Hochdorf (ES): In Wohnung eingebrochen

In die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kirchstraße ist ein Unbekannter am Freitag eingebrochen. Zwischen 8.45 Uhr und 12.30 Uhr verschaffte sich der Täter gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zum Inneren. Dort suchte er nach Wertgegenständen. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Der Polizeiposten Wernau ermittelt. (rd)

Mössingen (TÜ): Unfall auf der B27

Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag auf der B27 entstanden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war eine 40-Jährige gegen 12.50 Uhr mit ihrem Dacia auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs. Dabei schlief sie nach eigenen Angaben kurz ein und fuhr auf den VW eines 76-Jährigen auf, der verkehrsbedingt abbremsen musste. Der Dacia drehte sich daraufhin und kam auf der Gegenfahrspur zum Stehen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Beide Fahrzeuge mussten jedoch abgeschleppt werden. Hierzu wurde die B27 kurzzeitig komplett gesperrt. Auch die Feuerwehr war für Absperr- und Reinigungsmaßnahmen zur Unfallstelle ausgerückt. Diese konnte gegen 14.30 Uhr für den Verkehr wieder freigegeben werden. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell