POL-RT: Transporter aufgebrochen; Fahrzeuge beschmiert; Betrunkene Pkw-Lenkerin; Einbüche; Pkw gestohlen; Autos angegangen; Pedelec-Lenker schwer verletzt; Brand

Transporter aufgebrochen

Ein VW T5 ist am Donnerstagnachmittag auf einem Parkplatz in der Reutlinger Innenstadt aufgebrochen worden. Ein 34-Jähriger hatte gegen 14.10 Uhr den Multivan in der Bahnhofstraße vor Gebäude 1 abgestellt. Als der Mann etwa eine Stunde später zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er, dass die Scheibe der Schiebetür eingedrückt war. Aus dem Transporter wurden ein Rucksack, ein Laptop sowie ein Tablet und eine hochwertige Kamera der Marke Sony samt Zubehör entwendet. Teile des Diebesguts konnten in der Nähe aufgefunden werden. Von der Kamera und dem Zubehör im Wert von etwa 5.000 Euro fehlt bislang jede Spur. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Reutlingen (RT): Fahrzeuge beschmiert (Zeugenaufruf)

Sieben Fahrzeuge sind von Mittwoch auf Donnerstag in der Hermann-Ehlers-Straße mit Farbe besprüht worden. Ein Geschädigter verständigte am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr die Polizei, nachdem er die Schmierereien entdeckt hatte. Vor Ort stellten die Beamten zunächst fünf abgestellte Fahrzeuge verschiedener Marken fest, die mit schwarzer Farbe besprüht worden waren. Zwei weitere Geschädigte meldeten sich im Lauf des Donnerstags. Während an drei Fahrzeugen Farbflecke und ein unlesbarer Schriftzug festgestellt wurden, waren an vier weiteren Fahrzeugen offenbar wahllos Hakenkreuze angebracht worden. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Zudem waren am Mittwoch, zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr, die Klingelschilder eines Mehrfamilienhauses in der nahegelegenen Kurt-Schumacher-Straße besprüht worden. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07121/942-3333 um Zeugenhinweise. (rd)

Reutlingen (RT): Einbruch in Wohnhaus

Ein Wohnhaus in der Dürerstraße ist im Laufe des Donnerstags, in der Zeit zwischen 16.45 Uhr und 20 Uhr, ins Visier eines Einbrechers geraten. Ob der Täter nach dem Aufhebeln der Terrassentür tatsächlich ins Gebäude gelangt war, steht noch nicht abschließend fest. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen zufolge nichts. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Grabenstetten (RT): Erheblich betrunkene Pkw-Lenkerin

Eine erheblich betrunkene Pkw-Lenkerin musste am späten Donnerstagnachmittag von der Polizei aus dem Verkehr gezogen werden. Einem aufmerksamen Autofahrer war kurz vor 17.30 Uhr ein Wagen in Schlangenlinien zwischen Bad Urach und Grabenstetten aufgefallen, worauf er die Polizei verständigte. Eine Streifenwagenbesatzung des Reviers Metzingen konnte kurz darauf das Fahrzeug in der Uracher Straße in Grabenstetten anhalten. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die 42 Jahre alte Fahrerin zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über vier Promille. Nach einer Blutentnahme musste die Frau ihren Führerschein aushändigen. (ms)

Ostfildern (ES): Jeep gestohlen (Zeugenaufruf)

Auf einen grünen Jeep Wrangler Unlimited hatte es ein Unbekannter in der Nacht zum Freitag in Scharnhausen abgesehen. In der Zeit zwischen 23 Uhr und sieben Uhr entwendete der Täter das in der Wagenmannsteige in einem Carport stehende Fahrzeug, an dem zur Tatzeit die Kennzeichen ES-EL 1064 angebracht waren. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib des Pkw machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3416983-0 beim Polizeiposten Ostfildern zu melden. (mr)

Lenningen (ES): Autos angegangen

Zwei Autos sind in der Zeit zwischen Mittwoch, 21.30 Uhr, und Donnerstag, 20.15 Uhr, in Unterlenningen ins Visier eines Kriminellen geraten. Der Täter gelangte auf noch unbekannte Art und Weise in der Engelhofstraße in den Innenraum eines Mercedes sowie eines VW und suchte nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde aus dem Mercedes unter anderem Bargeld entwendet. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. (mr)

Esslingen (ES): Zeugen zu angezeigtem Körperverletzungsdelikt gesucht

Das Polizeirevier Esslingen sucht Zeugen zu einem nachträglich zur Anzeige gebrachten Körperverletzungsdelikt, das sich am Donnerstagabend im Bereich der Fabrikstraße ereignet haben soll. Eigenen Angaben zufolge geriet ein 27-Jähriger gegen 19 Uhr am Bahnhof mit einer Personengruppe zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf soll aus der Gruppe heraus eine Glasflasche auf den Hund des 27-Jährigen geworfen worden sein. Als der Mann wenig später die Unterführung von der Fabrikstraße in Richtung Merkelpark passierte, soll er von mehreren Personen aus der Gruppe angegangen und geschlagen worden sein. Nach der Anzeigeerstattung wurde der augenscheinlich leicht verletzte 27-Jährige vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Eine Behandlung des ebenfalls leicht verletzten Hundes war nicht erforderlich. Zeugen, die die angezeigte Tat beobachtet oder zur genannte Zeit im Bereich Hauptbahnhof / Fabrikstraße / Merkelpark verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 zu melden. (mr)

Esslingen (ES): Gestürzter Pedelec-Lenker schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Pedelec-Lenker beim Sturz von seinem E-Bike am Donnerstagnachmittag in den Esslinger Weinbergen erlitten. Der 47-Jährige war gegen 16.45 Uhr auf dem Unteren Neckarhaldenweg von Mettingen herkommend in Richtung Stadtmitte unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er zu Fall und verletzte sich schwer. Ein Jogger beobachtete das Unglück, leistete sofort erste Hilfe und rief die Rettungskräfte. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde der Mann mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (ms)

Rottenburg (TÜ): Wohnungsbrand

Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist am Donnerstag um die Mittagszeit zu einem Wohnungsbrand in die Seebronner Birkenstraße ausgerückt. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte kurz vor zwölf Uhr, wie Rauch aus der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses drang und verständigte daraufhin die Feuerwehr. Aus bislang ungeklärter Ursache war das Feuer in den momentan unbewohnten Räumlichkeiten im Bereich des Wohn-/Essbereichs ausgebrochen. Der Feuerwehr gelang es, den Brand rasch zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnungen zu verhindern. Durch die starke Hitze und erhebliche Rauchentwicklung war ein Schaden in Höhe von zirka 50.000 Euro entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Die vom Brand nicht betroffenen Wohnungen des Hauses sind weiterhin bewohnbar. Die Feuerwehr war mit 43 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen im Einsatz. Der Polizeiposten Rottenburg-Ergenzingen hat zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.(ms)

Rottenburg (TÜ): Zahlreiche Kleidungsstücke entwendet (Zeugenaufruf)

Ein Bekleidungsgeschäft in der Königstraße ist von Mittwoch auf Donnerstag ins Visier von Kriminellen geraten. Zwischen 18.30 Uhr und 8.15 Uhr verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu dem Laden und entwendeten daraus zahlreiche Kleidungsstücke. Der Wert des Diebesguts kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zum Abtransport dürfte ein größeres Fahrzeug benutzt worden sein. Zeugen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Umfeld der Königstraße ein entsprechendes Fahrzeug bemerkt oder sonst verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07472/9801-0 beim Polizeirevier Rottenburg zu melden. (rd)

