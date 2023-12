POL-HOM: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Mandelbachtal (ots) - Am Mittwoch, den 06.12.2023, in der Zeit von 09:45 bis 10:45 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Saarbrücker Straße in Mandelbachtal Ommersheim. In Höhe des Anwesens Hausnr. 30 kollidierte das Fahrzeug mit einem am Fahrbahnrand geparkten grauen Opel Corsa mit HOM-Kreiskennzeichen. Im Anschluss entfernte sich der ...

