Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände, Unfälle, Person vor Fahrzeug gesprungen

Reutlingen (ots)

Betrunken vor Fahrzeug gesprungen

Am Samstagabend ist es zu einem Verkehrsunfall durch eine aggressive und betrunkene Person in der Föhrstraße in Reutlingen gekommen. Gegen 21.25 Uhr war ein 38-Jähriger mit einer Personengruppe an der Örtlichkeit fußläufig unterwegs. Der stark alkoholisierte Mann wurde aus unbekannten Gründen zunehmend aggressiver und sprang ohne ersichtlichen Grund auf einmal auf die Fahrbahn. Ein in diesem Moment vorbeifahrender Toyota einer 20-Jährigen konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem 38-jährigen. Zwei folgende Pkws konnten einen Aufprall durch Ausweichen und Abbremsen verhindern. Der Mann schlug indessen auf die Motorhaube des Toyotas, wobei ein Schaden in nicht benannter Höhe entstand. Im weiteren Verlauf musste der Mann durch die Personengruppe bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der Aggressor wurde bei dem Unfall nicht verletzt, wurde aber zur Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert

Pliezhausen (RT): Hühnerstall fiel Feuer zu Opfer

Am Samstagabend, kurz nach 18.30 Uhr, brach aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich eines Hühnerstalls ein Feuer aus. Die sich im Stall befindlichen 13 Hühner konnten durch die Feuerwehr gerettet werden. Die Balken einer angrenzenden Scheune wurden durch den Brand ebenfalls leicht in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf mehrere tausend Euro. Die Feuerwehr war mit 45 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen vor Ort. Die Brandursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Römerstein (RT): Verkehrsinsel übersehen

Am Samstagabend ist es um kurz nach 22 Uhr auf der B465 zu einem Unfall mit zwei leicht verletzten Personen gekommen. Eine 19-Jährige befuhr mit ihrem Audi die B465 von Donnstetten kommend in Richtung B28 und übersah eine Verkehrsinsel, die sie überfuhr und anschließend mit ihrem Pkw in die Leitplanke krachte. Die 19-Jährige, sowie ihre ebenfalls 19-jährige Beifahrerin, wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst vor Ort ambulant versorgt. Am Audi, der nicht mehr fahrbereit war entstand ein Schaden von circa 25.000 Euro und musste durch einen Abschleppdienst versorgt werden.

Esslingen (ES): Gebäudebrand

Am Sonntagmorgen ist es in der Küferstraße in der Altstadt von Esslingen zu einem Wohnhausbrand gekommen. Gegen 07:30 Uhr meldeten mehrere Personen über Notruf eine starke Rauch- sowie Brandentwicklung in einer Dachgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte vor Ort schlugen die Flammen bereits aus dem Dachstuhl und drohten auf die anliegenden Gebäude überzugreifen. Das Wohnhaus, sowie die anliegenden Gebäude wurden umgehend geräumt. Die Feuerwehr Esslingen rückte mit insgesamt 117 Einsatzkräften und 20 Fahrzeugen aus. Auch der Rettungsdienst war mit acht Fahrzeugen und 21 Kräften im Einsatz, um die Bewohner der betroffenen Wohneinheiten zu betreuen. Eine Bewohnerin konnte von der Feuerwehr lediglich leblos aus dem Gebäude geborgen werden und erlag noch vor Ort ihren Verletzungen. Der Gesamtschaden beläuft sich laut ersten groben Schätzungen auf mindestens 500.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache vor Ort aufgenommen. Zur Dokumentation des Brandverlaufs war zeitweise ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Nachlöscharbeiten werden voraussichtlich noch den gesamten Tag über andauern. Die Bewohner der betroffenen Gebäude wurden in der Folge in Notunterkünften der Stadt Esslingen untergebracht.

Korrektur zur Pressemitteilung vom 27.01.2024 / 17:48 Uhr: Tödlich verletzter Motorradfahrer

Bei dem übersandeten Artikel wurde das Alter des verstorbenen Motorradlenkers falsch übermittelt. Zudem wurden Ergänzungen eingefügt. Nachstehend die richtige Version:

Lenningen (ES): Tödlich verletzter Motorradfahrer

Am Samstagnachmittag ist es auf der Hochwanger Steige (K1264) zwischen Lenningen und Hochwang zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person gekommen. Gegen 15.30 Uhr befuhr eine Motorradgruppe aus fünf Motorräder die Hochwanger Steige in Fahrtrichtung Unterlenningen. In einem schattigen Bereich der Steige kam der vorausfahrende 17-jährige Motorradlenker auf Grund glatter Fahrbahn alleinbeteiligt zum Sturz. Der hinzugerufene Notarzt, welcher durch eine Besatzung eines Rettungshubschrauber unterstützt wurde, konnte nach erfolgloser Reanimation nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen. Während der Unfallaufnahme musste die Hochwanger Steige komplett bis 18.30 Uhr gesperrt werden. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Lenningen (ES): Mit Kettensäge leicht verletzt

Zum Glück nur leichte Verletzungen hat sich ein 18-jähriger Arbeiter am Samstagmorgen, bei Baumschnittarbeiten in der Etterstraße zugezogen. Gegen 9.35 Uhr meldete der Vorgesetzte über Notruf der Polizei, dass sich sein Mitarbeiter mit einer Kettensäge in den Fuß gesägt hätte. Bei Eintreffen der Streifenbesatzung waren Notarzt und Rettungsdienst bereits vor Ort und versorgten die nur leichten Schnittwunden am linken Schienbein des Verletzten. Der 18-Jährige gab an, dass sich die Kettensäge in einem Ast verhakt hatte und diese sich, noch leicht laufend, beim Befreiungsversuch in der Schnittschutzhose verfing. Der Verletzte wurde in eine nahegelegene Klinik verbracht und dort ambulant behandelt.

Rottenburg a.N. (TÜ): Beim Linksabbiegen Radfahrerin übersehen

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag im Einmündungsbereich der Wendelsheimer Straße/Herrenberger Straße (K6938) in Oberndorf erlitten. Ein 71-Jähriger wollte gegen 15.45 Uhr mit seinem Pkw Skoda Octavia von der Wendelsheimer Straße nach links in die Herrenberger Straße (K6938) abbiegen. An der Einmündung zur Herrenberger Straße übersah er aufgrund blendender Sonne offenbar die von rechts kommende 60-jährige Pedelec-Fahrerin. Bei dem anschließenden Zusammenstoß wurde die 60-Jährige samt ihres Pedelecs von dem Skoda Octavia mehrere Meter vor diesem hergeschoben, kam aber nicht zu Fall. Die Pedelec-Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt und kam mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik. An den Fahrzeugen entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Dotternhausen (ZAK): Betrunken Verkehrsunfall verursacht

Schaden von mehreren tausend Euro sind bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag um 17:30 Uhr in der Otto-Hahn-Straße entstanden. Eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin teilte die auffällige Fahrweise eines BMW der 5er-Reihe mit. Dieser war auf der B 27 von Schömberg in Richtung Dotternhausen unterwegs. Der Fahrer parkte dann auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Robert-Koch-Straße. Vor dem Eintreffen der Polizei fuhr der 39-jährige Fahrer weiter. An der Einmündung der Otto-Hahn-Straße mit der B 27 übersah dieser eine vor der roten Ampel wartende 75-Jährige, die mit ihrem Opel Crossland unterwegs war. Der 39-Jährige streifte den Opel am Heck und prallte dann auf den Ampelmast. Dieser wurde aus der Verankerung gerissen. Auf dem angrenzenden Geh- und Fahrradweg kam der BMW dann zum Stehen. Bei einer Überprüfung konnte bei dem 39-Jährigen ein Alkoholwert von über einem Promille festgestellt werden. Dieser musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Ampel war nicht mehr funktionsfähig.

Hechingen (ZAK) Beleidigung durch Demonstrationsteilnehmer (Zeugenaufruf)

Am Samstagvormittag ist es am Obertorplatz durch einen Demonstrationsteilnehmer zu einem Zwischenfall gekommen. Ein 56-Jähriger war gegen 11.55 Uhr mit seinem Traktor bei der Kundgebung und machte durch mehrfaches Hupen auf sich aufmerksam, wobei er den Mittelfinger in Richtung anderer Teilnehmer und Redner zeigte. Der 56-Jährige konnte im Anschluss kontrolliert werden. Durch die Vielzahl der Teilnehmer wurde die beleidigende Geste eventuell noch durch weitere Personen wahrgenommen. Eventuelle Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel: 07471 / 9880-0 mit dem Polizeirevier Hechingen in Verbindung zu setzen, welches die Ermittlungen übernommen hat.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell