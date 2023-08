Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannter springt auf Motorhaube und flüchtet

Hamm-Rhynern (ots)

Aus einer Gruppe heraus stieg ein bislang unbekannter Mann am Samstag, 12. August, zwischen 1.35 Uhr und 2.05 Uhr, auf die Motorhaube eines geparkten Autos am Heideweg. Nachdem er die Motorhaube als Trampolin benutze und sie so beschädigte, flüchtete der unbekannte Mann mitsamt der Gruppe in Richtung Unterer Heideweg. Der Mann ist zirka 30 Jahre alt und hat eine schmale Statur. Zur Tatzeit war er mit einem weißen T-Shirt und einer dunklen Mütze bekleidet.

Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 sowie als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

