Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tödlicher Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Lenningen (ES): Tödlich verletzter Motorradfahrer

Am Samstagnachmittag ist es auf der Hochwanger Steige (K1264) zwischen Lenningen und Hochwang zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person gekommen. Gegen 15:30 Uhr befuhr eine Motorradgruppe aus fünf Motorrädern die Hochwanger Steige in Fahrtrichtung Unterlenningen. In einem schattigen Bereich der Steige kam der vorausfahrende 16-jährige Motorradlenker auf Grund glatter Fahrbahn alleinbeteiligt zum Sturz. Der hinzugerufene Notarzt, welcher durch eine Besatzung eines Rettungshubschrauber unterstützt wurde, konnte nach erfolgloser Reanimation nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen. Während der Unfallaufnahme musste die Hochwanger Steige komplett gesperrt werden. Die Sperrung dauert immer noch an. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort.

