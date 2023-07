Hamminkeln (ots) - Am heutigen Morgen, Montag, den 31.07.2023, parkte gegen 05:15 Uhr ein 54-jähriger Niederländer seinen PKW auf dem Rastplatz "Wispelt" an der A3. Als der 54-Jährige zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er das Fehlen seines Koffers fest. Da der 54-Jährige Notarzt in den Niederlanden ist, war dieser Koffer mit diversen Medikamenten, unter anderem auch Betäubungsmittel wie Morphinen bestückt. ...

