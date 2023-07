Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Zeugen gesucht

Rheinberg (ots)

Ein Ehepaar aus Rheinberg war am Samstagmittag mit seinem Auto unterwegs.

Auf der Autobahn bemerkten sie ein Klackern.

Beim Nachsehen auf einer Raststätte stellten sie fest, dass die Radmuttern aller Räder gelöst waren.

Insbesondere beim linken Vorderrad waren vier von fünf Radmuttern komplett gelöst.

Ein Zeuge sprach das Ehepaar kurze Zeit später an und teilte mit, dass die Hinterräder bei der Fahrt gewackelt hätten.

Das Ehepaar hatte das Auto am Freitagabend, gegen 22 Uhr unbeschädigt an der Wohnanschrift auf der Johannes-Laers-Straße in Rheinberg-Alpsray abgestellt. Am Samstagmittag, gegen 14.15 Uhr, nutzten sie das Auto erstmalig wieder.

Die Polizei ermittelt in diesem Fall wegen gefährlichem Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen, die in der Tatzeit von Freitag (28. Juli) 22 Uhr bis Samstag (29. Juli) 14.15 Uhr verdächtige Beobachtungen auf der Johannes-Laers-Straße gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können.

Hinweise bitte an die Polizeiwache West unter 02842-934-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell