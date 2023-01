Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erligheim: Fahrzeugbrand in Bönnigheimer Straße

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 08:50 Uhr geriet ein Pkw in der Bönnigheimer Straße in Erligheim, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, in Brand. Im Kreuzungsbereich zur Hofener Straße vernahm ein 21-jähriger Mercedes-Lenker plötzlich Rauchgeruch und eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum seines Pkw. Kurz nachdem er das Fahrzeug zur Seite gefahren hatte und ausgestiegen war, fing der Motorraum Feuer. Ein Mitarbeiter der Stadt Erligheim, der sich zufällig an der Örtlichkeit befand, eilte zur Hilfe und versuchte den Brand mittels Feuerlöschern zu ersticken. Die alarmierte Feuerwehr kam mit insgesamt zwei Fahrzeugen und 20 Kräften vor Ort und löschte das Feuer gänzlich. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell