POL-LB: Ditzingen: Unfallflucht in der Boschstraße

Ludwigsburg (ots) - Ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro ist das Ergebnis einer Unfallflucht, die sich am Montag gegen 19.35 Uhr auf der Bundesstraße 27 in Ludwigsburg ereignete. Eine 42 Jahre alte Suzuki-Lenkerin war gemeinsam mit ihrem 52-jährigen Beifahrer in der Frankfurter Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Auf dem linken der beiden Fahrspuren der Frankfurter Straße befand sich ein bislang unbekannter ...

