Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Unbekannte stehlen Notarzt-Koffer aus PKW

Hamminkeln (ots)

Am heutigen Morgen, Montag, den 31.07.2023, parkte gegen 05:15 Uhr ein 54-jähriger Niederländer seinen PKW auf dem Rastplatz "Wispelt" an der A3. Als der 54-Jährige zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er das Fehlen seines Koffers fest. Da der 54-Jährige Notarzt in den Niederlanden ist, war dieser Koffer mit diversen Medikamenten, unter anderem auch Betäubungsmittel wie Morphinen bestückt. Wie der oder die Täter ins Auto gelangten ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Das Fahrzeug des 54-Jährigen ist ein Keyless-Go Fahrzeug.

Die Polizei warnt:

Der Umgang mit Medikamenten wie zum Beispiel Morphinen birgt Gefahren! Morphium, ein starkes Schmerzmittel, wird in der Medizin unter strenger Aufsicht und für spezielle medizinische Zwecke verwendet. Der unsachgemäße Gebrauch oder Missbrauch dieser Substanzen kann schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben und sogar lebensbedrohlich sein.

Wir appellieren an Ihr Verantwortungsbewusstsein und Ihre Solidarität:

Wenn Sie Kenntnis von verdächtigen Aktivitäten oder Personen haben, die möglicherweise mit gestohlenen Medikamenten handeln oder in deren Besitz sind, zögern Sie bitte nicht, uns umgehend zu informieren. Gemeinsam können wir dazu beitragen, dass diese gestohlenen Substanzen nicht in die falschen Hände gelangen oder in diesen bleiben.

Hinweise bitte an die Polizei in Wesel: 0281-107-0

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell