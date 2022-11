Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Garagenaufbrüche

Nordhausen (ots)

Die Polizei Nordhausen warnt vor Einbrechern. Am Samstag Morgen wurden zahlreiche angegriffene Garagen im Bereich Nordhausen/Salza gemeldet. Der Zuckerweg, die Johannes-Kleinspehn-Straße, die Clara-Zetkin-Straße und weitere wurden als Tatorte bekannt. Zahlreiche Tore und Flügeltüren wurden beschädigt, das Beutegut hielt sich bis dato in Grenzen. Zeugen, die in der Nacht vom Freitag zu Samstag verdächtige Personen in diesen Bereichen erkannt haben, sollen sich bitte bei der Polizei in Nordhausen melden. Anwohner werden um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten.

