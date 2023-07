Wesel (ots) - Am vergangenen Dienstag (25. Juli) ereignete sich auf dem Park & Ride Parkplatz an der Friedenstraße in Fusternberg eine Unfallflucht. Ein 34-jähriger Mann aus Hünxe stellte am Morgen seinen blauen BMW auf dem Parkplatz ab. Als er nach 19 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte bemerkte er einen Zettel hinter dem Scheibenwischer mit dem Hinweis, dass gegen 12.20 Uhr eventuell ein Auto beim Rückwärtsfahren sein ...

mehr