Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Holzhütte in Brand geraten, Reichenau-Mittelzell, 23.05.2023

Reichenau (ots)

Am Dienstagabend, 23.05.2023, bemerkten Anwohner in der Nachbarschaft in der Seestrasse im Ortsteil Reichenau-Mittelzell eine in Brand geratene Holzhütte und riefen die Feuerwehr um Hilfe.

Um 17:23 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Reichenau von der Integrierten Leitstelle Konstanz per Meldeempfänger und Sirene zum Brandeinsatz alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte der Eigentümer die brennende Holzhütte bereits per Gartenschlauch löschen können. Die Feuerwehr löschte mit einem C-Rohr noch letzte Glutnester ab und kontrollierte die Brandstelle per Wärmebildkamera. Die Einsatzstelle wurde anschließend an die ebenso eingetroffene Polizei übergeben, die Feuerwehr konnte wieder einrücken.

Unter der Leitung von Zugführer Johannes Deggelmann waren 26 Einsatzkräfte mit den Löschfahrzeugen LF 8/6 und LF 10 und Mannschaftstransportwagen im Einsatz. Mit vor Ort waren Kräfte der Polizei des Polizeipräsidiums (PP) Konstanz.

Einsatzende war um 18:00 Uhr

Wegen näheren Informationen sowie Fragen zur Schadenshöhe und -ursache verweisen wir an die Pressestelle des PP Konstanz.

