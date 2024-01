Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Pkw-Aufbruch und Dieseldiebstahl; Verkehrsunfälle; Brände

Reutlingen (ots)

Lichtenstein (RT): In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte in der Wilhelmstraße ist am Sonntag eingebrochen worden. Zwischen Mitternacht und 10.30 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zum Gastraum. Dort brach er zwei Spielautomaten auf und entwendete daraus die Geldkassetten. Zudem stieß er auf einen Bedienungsgeldbeutel, aus dem er Bargeld entnahm. Der Wert des Diebesguts kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Esslingen (ES): Pkw aufgebrochen und Diesel entwendet

Ein Unbekannter hat sich von Samstag auf Sonntag an einem geparkten Mercedes Sprinter in der Dieselstraße zu schaffen gemacht. Zwischen 16 Uhr und 12.40 Uhr beschädigte der Täter eine Seitenscheibe des geparkten Firmenfahrzeugs und entwendete daraus Arbeitsmaschinen. Zudem wurden aus einem Tank auf der Ladepritsche mehrere hundert Liter Diesel abgepumpt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt. (rd)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Brand in Mehrfamilienhaus

Zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Hagweg sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Sonntagnachmittag ausgerückt. Gegen 14.15 Uhr wählte ein Hausbewohner den Notruf, nachdem er einen ausgelösten Brandmelder und Rauch aus der Einzimmerwohnung im Untergeschoss bemerkt hatte. Die Feuerwehr, die daraufhin mit sechs Fahrzeugen und 28 Feuerwehrleuten anrückte, löschte den Brand, der aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen war. Die Hausbewohner, die das Gebäude selbstständig verlassen hatten, wurden vom Rettungsdienst betreut, der mit sechs Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort gekommen war. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 50.000 Euro. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Ostfildern (ES): Motorradfahrer gestürzt

Nach einem Sturz von seiner Honda musste ein 32-jähriger Motorradfahrer am Sonntagnachmittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Biker war gegen 14.20 Uhr von Nellingen herkommend auf der Neuhäuser Straße in Richtung Neuhausen unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve unterhalb des Körschtalviadukts kam der 32-Jährige mit seiner nahezu neubereiften Honda zu Fall. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend ins Krankenhaus, wo er ambulant versorgt wurde. An seiner Maschine entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. (rd)

Ostfildern (ES): In Einkaufsmarkt eingebrochen

Eines mutmaßlichen Einbrechers sind die Beamten des Polizeireviers Filderstadt am Sonntagnachmittag habhaft geworden. Gegen 16.45 Uhr soll sich der 42-Jährige gewaltsam über eine Tür Zutritt zum Inneren des Ladens verschafft haben. Ein Zeuge hatte dies bemerkt und über Notruf die Polizei alarmiert. Die Einsatzkräfte nahmen den 42-Jährigen, der im Markt zwei Getränke konsumiert hatte, vor Ort widerstandslos fest. Weiteres Diebesgut führte er nicht mit sich. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen und sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (rd)

Esslingen (ES): In Autohaus eingebrochen (Zeugenaufruf)

Ein Autohaus in der Straße An der Aufstiegstraße in Berkheim ist am Wochenende zum Ziel eines Einbrechers geworden. Der Täter verschaffte sich in der Zeit zwischen Freitag, 18.30 Uhr, und Samstag, acht Uhr, durch das Einschlagen einer Fensterscheibe Zutritt zum Verkaufsraum und suchte im Inneren des Gebäudes anschließend nach Wertgegenständen. Aus einem Tresor, den er ebenfalls gewaltsam öffnete, entwendete der Einbrecher offenbar Bargeld. Zudem dürfte sich der hinterlassene Sachschaden auf mehrere tausend Euro belaufen. Das Polizeirevier Esslingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die zur genannten Zeit im Bereich des Autohauses verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 zu melden. (mr)

Ohmden (ES): Einbrecher unterwegs

Ein Unbekannter hat sich am Wochenende gewaltsam Zutritt zu einem Geräteraum einer Sportanlage im Josef-Azzolini-Weg verschafft. In der Zeit zwischen Freitag, 18.30 Uhr, und Sonntag, 9.45 Uhr, hebelte der Täter eine Zugangstür auf und gelangte so ins Innere. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen zufolge nichts. Da sich der Einbrecher auch an zwei weiteren Türen zu schaffen machte, wird allein der angerichtete Sachschaden auf circa 3.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. (mr)

Tübingen (TÜ): Mutmaßlichen Tankstellendieb festgehalten

Nach einem versuchten Diebstahl aus dem Verkaufsraum einer Tankstelle in der Westbahnhofstraße ist ein 30-Jähriger am Sonntagmittag vorläufig festgenommen worden. Gegen 13.20 Uhr nahm der Beschuldigte mehrere Snackpackungen aus einem Regal und steckte sie in eine Tasche. Als er von einem Mitarbeiter darauf angesprochen wurde, legte er die Packungen zurück und versuchte zu flüchten. Dabei beschädigte der Verdächtige einen Warenaufsteller samt Inhalt. Der Tankstellenmitarbeiter konnte die Flucht des 30-Jährigen verhindern und ihn bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Beamten festhalten. Dabei erlitt der Mitarbeiter nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen, die nicht behandelt werden mussten. Der 30-Jährige, der unverletzt geblieben war, wurde von den Einsatzkräften vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier gebracht. Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß entlassen und wird nun bei der Staatsanwaltschaft entsprechend zur Anzeige gebracht. (rd)

Ofterdingen (TÜ): Pedelec-Fahrerin gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat eine 85 Jahre alte Pedelec-Fahrerin bei einem Sturz am Sonntagmittag in der Goldgasse erlitten. Die Frau befuhr gegen 13.15 Uhr mit ihrem Zweirad die Goldgasse bergaufwärts. Dabei fuhr sie über eine die Fahrbahn querende Kabelbrücke, worauf offenbar der Vorderreifen des Pedelec wegrutschte. Die Seniorin stürzte in der Folge zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 200 Euro. (rd)

Rosenfeld (ZAK): Brand in Küche

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Sonntagvormittag, gegen 11.50 Uhr, zu einem Wohngebäude in der Lindenstraße ausgerückt. Dort hatte in der Küche einer Wohnung Öl in einem Topf zu brennen begonnen, worauf sich eine Bewohnerin beim Löschen augenscheinlich leichte Verletzungen zuzog. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Durch die Flammen, durch die unter anderem auch die Dunstabzugshaube in Mitleidenschaft gezogen worden war, dürfte ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 4.000 Euro entstanden sein. (mr)

