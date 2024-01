Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Autoaufbrecher in Haft (Reutlingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zu den Pressemeldungen vom 24.01.2024/11.49 Uhr, 25.01.2024/ 11.44 Uhr und 26.01.2024/11.42 Uhr

Einen raschen Erfolg verzeichnet die Polizei bei den Ermittlungen zu einer ganzen Serie von Fahrzeugaufbrüchen in der vergangenen Woche in der Reutlinger Innenstadt mit der Festnahme eines 28-jährigen Mannes. Gegen ihn ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeirevier Reutlingen unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls aus Kraftfahrzeugen in mehreren Fällen. Der einschlägig polizeibekannte Beschuldigte befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Wie bereits berichtet, wurden in der Zeit von Mittwoch, 23.01.2024, bis Freitag, 26.01.2024 im Stadtgebiet Reutlingen insgesamt 15 Fälle registriert, in denen geparkte Fahrzeuge aufgebrochen oder Gegenstände aus unverschlossenen Pkw gestohlen worden waren. Die dabei entstandenen Sachschäden summieren sich auf etwa 5.000 Euro, während der Wert des Diebesgutes auf etwa 7.000 Euro beziffern dürfte.

Am Freitagabend meldete sich ein Ladenbesitzer aus Tübingen bei der Polizei, nachdem ein Mann mutmaßlich gestohlene Gegenstände bei ihm verkaufen wollte. Die weiteren Ermittlungen führten die Fahnder dann auf die Spur des Verdächtigen. Mit einem von der Staatsanwaltschaft Tübingen erwirkten, richterlichen Beschluss durchsuchte die Polizei die Wohnung des 28-Jährigen, wo weiteres mutmaßliches Diebesgut aus den Fahrzeugen aufgefunden und sichergestellt werden konnte.

Der algerische Staatsangehörige wurde am Samstagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der 28-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell