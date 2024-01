Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Wohnwagen entwendet; Verkehrsunfälle; Brand; Einbrüche

Reutlingen (ots)

Riederich (RT): Nagelneuer Wohnwagen entwendet

Ein nagelneuer, noch nicht zugelassener Wohnwagen ist vermutlich am frühen Dienstagmorgen von einem Firmengelände in der Riedericher Industriestraße gestohlen worden. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam über das Einfahrtstor auf das Gelände ein und entwendeten den Caravan der Marke Fendt Apero 465 SFB im Wert von über 23.000 Euro. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Nürtingen (ES): Radfahrerin gestürzt

Eine gestürzte Radfahrein musste am Montagvormittag stationär in einer Klinik aufgenommen werden. Die 79-Jährige befuhr gegen zehn Uhr mit einem Damenrad die Bahnhofstraße von der Steinengrabenstraße herkommend. Auf Höhe der Uhlandstraße wollte sie am dortigen Fußgängerüberweg auf den Gehweg fahren. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Seniorin hierbei zu Fall und stürzte auf das Trottoir. Zwei Ersthelfer leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Mit einem Rettungswagen wurde die Verunglückte im Anschluss ins Krankenhaus gebracht. (ms)

Köngen (ES): Radlerin bei Unfall verletzt

Schwere Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag in Köngen erlitten. Ein 47-Jähriger war gegen 10.45 Uhr auf dem Radweg parallel zur Nürtinger Straße im Bereich der Imanuel-Maier-Straße rückwärts mit einem Ford Mustang unterwegs. Hierbei kam es zur Kollision mit der 77 Jahre alten Radfahrerin, die von der Nürtinger Straße herkommend nach rechts auf den Radweg fuhr. Ersten Ermittlungen nach parkte im dortigen Einmündungsbereich ein Lkw, durch den die Sicht beeinträchtigt war. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die verunglückte Seniorin und brachte sie ins Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Der Schaden an den beiden Fahrzeuge dürfte sich auf über 2.000 Euro belaufen. (ms)

Reichenbach (ES): Holzschuppen in Brand geraten (Zeugenaufruf)

Ein Holzschuppen in der Christofstraße ist am Montagabend aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten. Durch die Feuerwehr, die wie die Polizei gegen 19.50 Uhr ausrückte, konnten die Flammen rasch eingedämmt und gelöscht werden. Teile des Dachs sowie der Außenfassade brannten dennoch ab. Der Gesamtschaden beträgt schätzungsweise 1.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Gegen 20.15 Uhr meldeten Zeugen im Bereich der Schillerstraße eine Person, die offenbar mit einer Spraydose zündelte. Die sofortige Fahndung, auch unter Einbeziehung eines Polizeihubschraubers, verlief negativ. Beschädigungen konnten vor Ort nicht festgestellt werden. In Reichenbach war es in der Vergangenheit zu mehreren Brandstiftungsdelikten gekommen (siehe Pressemitteilung vom 27.11.2023 / 11.47 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5658686). Zeugen werden daher weiterhin gebeten, Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Telefonnummer 0711/3990-0 zu melden. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Schule eingebrochen

In die Schule in der Anemonenstraße sind Unbekannte über das vergangene Wochenende eingebrochen. Zwischen Samstag, 22 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, verschafften sich Kriminelle gewaltsam Zutritt zum Schulgebäude. Nachfolgend hebelten sie die Türe zur Bibliothek auf und durchwühlten im Lehrerzimmer Schränke und Schubladen. Einen vorgefundenen Tresor ließen sie gleich komplett mitgehen. Was sonst noch gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Neuhausen (ES): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Alemannenstraße ist zwischen Samstag, elf Uhr, und Montag, 16.30 Uhr, eingebrochen worden. Über ein Fenster verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude und entwendete unter anderem Schmuck. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Tübingen (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Nach einem Verkehrsunfall am Montagabend musste die Anschlussstelle Tübingen-Nord der B27 aus Richtung Stuttgart für rund 1,5 Stunden gesperrt werden. Eine 78-Jährige befuhr gegen 17.40 Uhr mit ihrem VW Lupo die Bundesstraße aus Richtung Stuttgart kommend und wollte die B27 an der Anschlussstelle Tübingen-Nord verlassen. Dabei verlor sie aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Wagen, kam mit diesem von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Seniorin, die nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt blieb, wurde vorsorglich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro. Er musste abgeschleppt werden. Nach Abschluss der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten konnte die Sperrung der Anschlussstelle gegen 19 Uhr wieder aufgehoben werden. (rd)

Hechingen (ZAK): Zwei Unfälle auf der B 27

Zwei Unfälle haben sich am Montagvormittag auf der B 27 ereignet. Kurz nach 10.30 Uhr war ein 61-Jähriger auf der Bundesstraße mit einem Mitsubishi samt Anhänger, auf dem sich ein weiterer Pkw befand, in Richtung Tübingen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Anhänger kurz vor der Anschlussstelle Bodelshausen ins Schlingern. Im weiteren Verlauf kippte er um und blockierte die B 27, die daraufhin in Richtung Tübingen gesperrt werden musste. Zur Bergung des verunglückten Gespanns war ein Abschlepper notwendig. Weiterhin mussten Mitarbeiter der Straßenmeisterei zur Reinigung der Fahrbahn an den Unfallort ausrücken.

Wenige Minuten später ereignete sich im Rückstau ein heftiger Auffahrunfall. Eine 22-jährige BMW-Lenkerin bemerkte die stehenden Fahrzeuge zu spät und krachte mit ihrem Wagen ins Heck des Peugeot einer 43 Jahre alten Frau. Die Kollision war so heftig, dass sich beide Pkw drehten und die Peugeot-Lenkerin sich verletzte. Die Frau musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beider Unfälle wird auf 30.000 Euro geschätzt. Gegen 13 Uhr war die B 27 wieder frei befahrbar. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell