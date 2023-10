Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Schwarzer VW Golf mit seitlichem Schaden gesucht

Warendorf (ots)

Am Samstag, 28.10.2023 ereignete sich gegen 18.50 Uhr eine Verkehrsunfallflucht an der Einmündung Zeppelinstraße/Dolberger Straße in Ahlen.

Ein 44-jähriger Ahlener befuhr mit seinem VW-Passat die Zeppelinstraße in Fahrtrichtung Dolberger Straße. An der Einmündung musste der Mann wegen der für ihn rot zeigenden Ampel warten. Als der 44-Jährige bei grün mit seinem Pkw anfuhr, kam ihm plötzlich auf seinem Fahrstreifen ein schwarzes Auto entgegen. Hierbei soll es sich um einen VW Golf gehandelt haben. Der Fahrer des VW Golfs habe linksseitig die auf der Linksabbiegespur im Gegenverkehr wartenden Fahrzeuge überholt und sei dann nach links abgebogen, um weiter auf der Dolberger Straße zu fahren. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Autos. Dabei stieß der unbekannte Golffahrer mit der rechten Fahrzeugseite gegen die Front des Passats. An dem Auto des 44-Jährigen entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 3.000 Euro.

Der Fahrer des Golfs fuhr nach dem Zusammenstoß weiter auf der Dolberger Straße in Richtung Südbreede und bog vor der dortigen Bahnunterführung nach rechts ab. An dem Golf sollen sich Kennzeichen mit der Städtekennung von Gütersloh befunden haben. Aufgrund des Unfallhergangs und dem Schaden am Passat ist an dem Golf von einer erheblichen Beschädigung an der rechten Fahrzeugseite auszugehen.

Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Golffahrer oder dem beschädigten Auto geben? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

