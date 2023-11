Hauptzollamt Nürnberg

HZA-N: "Goldrausch" beim Nürnberger Flughafen - Zoll geht weiter

Nürnberg

Mitte September berichtete das Hauptzollamt Nürnberg über die Ferienbilanz des Flughafenzolls. Weit über 60 Mal hatten die Zöllnerinnen und Zöllner dort Goldschmuck aus dem Gepäck von Reisenden gezogen, die diesen nicht ordnungsgemäß angemeldet hatten.

Doch das Ende der Sommerferien bedeutete nicht das Ende des versuchten Goldschmuggels: seitdem wurden vom Zoll erneut 26 Strafverfahren wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung eingeleitet. Für den Schmuck im Gesamtwert von 130.000 Euro wurden Abgaben in Höhe von rund 26.000 Euro festgesetzt.

Einen Rausch der anderen Art wollte sich wohl ein 44 - Jähriger verschaffen, der auf dem Weg nach Kreta war. Nachdem bereits drei Haschischbrocken in seinem Feuerzeug gefunden wurden, kamen bei einer genaueren Durchsuchung in einer Dose und verbaut in einer Digitalkamera noch 15 Gramm Amphetamin zu Tage. Gegen den Mann leiteten die Zöllner ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

