POL-RT: Brand in Mehrparteienhaus (Denkendorf)

Reutlingen (ots)

Denkendorf (ES): Wohnungsbrand

Ein Leichtverletzter und Sachschaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro sind die Folgen eines Brandes in einem Mehrparteienhaus im Breitwiesenweg am Mittwochabend. Gegen 20.30 Uhr wurden der Integrierten Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst Flammen und starker Rauch aus dem Wohnhaus gemeldet, woraufhin ein Großaufgebot der Rettungskräfte ausrückte. Bei deren Eintreffen hatte sich der 60 Jahre alte Bewohner der in Flammen stehenden Erdgeschosswohnung mit schweren Verletzungen bereits ins Freie gerettet und wurde anschließend vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Die übrigen sechs anwesenden Bewohner konnten ebenso wie drei Bewohner des leicht verrauchten und vorsorglich geräumten Nachbargebäudes ihre Wohnungen unverletzt verlassen. Sie wurden in der Folge vom Rettungsdienst vor Ort betreut. Die Feuerwehr verhinderte durch ihre Löschmaßnahmen eine weitere Brandausbreitung, dennoch wurden mehrere Wohnungen durch den Brandrauch erheblich beschädigt und unbewohnbar. Ein sich in der Dachgeschosswohnung befindlicher Hund konnte nicht mehr gerettet werden. Er verstarb an den Folgen der eingeatmeten Rauchgase. Die Bewohner, welche nicht mehr in ihre Wohnungen zurückkehren konnten, kamen bei Angehörigen unter oder wurden von der Gemeinde vorübergehend untergebracht. Die Feuerwehr war mit insgesamt 14 Fahrzeugen und 63 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit zehn Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

