Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Gartenlaube verwüstet; Betrunkener Autofahrer

Reutlingen (ots)

Aus Unachtsamkeit aufgefahren

Ein Auffahrunfall hat am Mittwochmittag auf der B312 / B313, auf Höhe der Zufahrt zur B 28 in Richtung Metzingen zu Verkehrsbehinderungen geführt. Gegen 12.45 Uhr befuhr ein 28-Jähriger mit seinem VW Touran die Bundesstraße vom Scheibengipfeltunnel herkommend in Richtung In Laisen. Aufgrund von Unachtsamkeit übersah er, dass ein vor ihm fahrender 60-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter an der roten Ampel bremsen musste und krachte ihm ins Heck. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der VW, an dem wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von circa 8.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Sprinter wird auf circa 1.500 Euro geschätzt. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße zeitweise halbseitig gesperrt werden. (msi)

Denkendorf (ES): Gartenlaube verwüstet

Erst am Mittwochabend wurde entdeckt, dass Unbekannte in einer Gartenhütte im Gewann Erlachhof, in der Nähe des Erlachsee, in den vergangenen Tagen randaliert haben. Zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Mittwoch, 17.30 Uhr, drangen die Kriminellen gewaltsam in die Gartenlaube ein. Dort schlugen sie Fenster ein, brachen Türen auf und zündeten Mobiliar und sonstige Gegenstände an. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der durch die erheblichen Verwüstungen angerichtete Sachschaden dürften sich ersten Schätzungen zufolge auf mindestens 700 Euro summieren. Der Polizeiposten Neuhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07158/95160 um Hinweise. (cw)

Esslingen (ES): Radfahrerin bei Unfall verletzt

Eine Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag in Esslingen verletzt worden. Kurz nach 12.30 Uhr bog ein 45 Jahre alter Mercedes-Lenker von einer Gebäudezufahrt aus nach links auf die als Fahrradstraße ausgewiesene Hindenburgstraße ein. Daraufhin kam es zur Kollision mit einer von links kommenden und bevorrechtigten 58-Jährigen auf einem Pedelec. Die Frau stürzte über die Motorhaube des Wagens zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie nachfolgend in eine Klinik. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beträgt schätzungsweise 6.300 Euro. (mr)

Nürtingen (ES): Unfall mit drei Beteiligten

Ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Mittwochvormittag auf der Nürtinger Südumgehung ereignet. Eine 29-jährige Skoda-Lenkerin war gegen 11.40 Uhr zwischen einer Tankstelle und der B 313 unterwegs und bemerkte vermutlich aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit zu spät, dass die vorausfahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt abbremsen mussten. Sie fuhr ins Heck des VW Golf einer 55 Jahre alten Frau und schob ihn auf den VW Golf eines 65-Jährigen. Die 55-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Sie benötigte jedoch keinen Rettungsdienst. Der Schaden wird auf 13.500 Euro geschätzt. (ms)

Gomaringen (TÜ): Zu stark beschleunigt und Unfall verursacht

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Mittwochmittag auf der Tübinger Straße gekommen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge wollte ein 36-Jähriger mit einem Mercedes gegen 12.50 Uhr von der Lubbachstraße auf die vorfahrtsberechtigte Tübinger Straße abbiegen und beschleunigte dabei offenbar zu stark. Der Wagen kollidierte zunächst mit dem gegenüberliegenden Bordstein und stieß dann mit einem auf der Tübinger Straße fahrenden Müllfahrzeug eines 43-Jährigen zusammen. Dadurch drehte sich der Pkw um die eigene Achse, schleuderte in ein Grundstücksgebüsch und rollte schließlich zurück auf die Fahrbahn, wo er zum Stillstand kam. Beim Unfall verletzte sich der 36-Jährige augenscheinlich leicht, weshalb er vom Rettungsdienst zur weitere Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht wurde. Sowohl der Mercedes als auch der Lkw waren nicht mehr fahrtauglich. Der Gesamtschaden dürfte sich einer vorläufigen Schätzung zufolge auf 35.000 Euro belaufen. Aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. Zur Reinigung der stark verschmutzen Fahrbahn musste auch ein Spezialfahrzeug angefordert werden. Die Tübinger Straße war im betroffenen Bereich bis kurz vor 17.30 Uhr voll gesperrt. (mr)

Hechingen (ZAK): Betrunkener Autofahrer

Einen betrunkenen Autofahrer musste die Polizei am Mittwochabend in Hechingen aus dem Verkehr ziehen. Das Fahrzeug des Seniors fiel einer Streife der Verkehrspolizei gegen 21.40 Uhr in der Stettener Straße durch seine unsichere Fahrweise auf. Als die Beamten den Pkw in der Stillfriedstraße stoppten, schlug ihnen eine Alkoholfahne aus dem Inneren entgegen. Zudem bemerkte der Fahrer nicht, dass sein Fahrzeug während der Kontrolle rückwärts losrollte, worauf ein Polizist die Handbremse anziehen musste. Ein Test ergab im Anschluss einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille. Der ältere Mann musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein aushändigen. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell