Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Fahrzeug aufgebrochen und geplündert

Kelsterbach (ots)

Ein auf einem Parkplatz in der Kirschenallee geparkter BMW, geriet in der Zeit Nacht zum Dienstag (16.01.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in den Fahrzeuginnenraum. Anschließend bauten sie aus dem Auto diverse Instrumente, wie Navigationssystem, Radio, Tacho und das Lenkrad aus. Zudem wurden an dem BMW die Scheinwerfer entwendet. Die Diebe flüchteten unerkannt mit der Beute vom Tatort. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

