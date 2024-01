Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfallflucht Zwingenberger Straße 5 - Zeugen gesucht

DA-Dieburg, Bickenbach (ots)

Am Donnerstag, den 11.01.2024, gegen 05:32 Uhr ereignete sich in Bickenbach, Zwingenberger Straße 5 eine Verkehrsunfallflucht. Ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer mit auffällig rot/orangefarbenen VW Amarok befuhr die Zwingenberger Straße von Zwingenberg kommend in Richtung Seeheim. In Höhe der Shell-Tankstelle kollidierte der VW Amarok mit einem dort geparkten weißen Toyota Yaris und verursachte Totalschaden. Der VW Amarok flüchtete von der Unfallörtlichkeit. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Pfungstadt unter 06157-95090 entgegen. Berichterstatter: Frenzel, PHK-in

