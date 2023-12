Feuerwehr Bochum

FW-BO: Nächtlicher Verkehrsunfall auf der Günnigfelder Straße

Bochum (ots)

Heute morgen gegen 02:45 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr Bochum ein verunfallter Kleinwagen auf der Günnigfelder Straße in Hordel gemeldet. Bei dem Notruf wurde mitgeteilt, dass das Auto auf der Seite liegen soll und noch 3 Personen im Fahrzeug seien. Entsprechend der Meldung wurde die örtliche Löscheinheit Günnigfeld, der Löschzug der Feuerwache Wattenscheid, Sonderfahrzeuge von der Hauptfeuerwache in Werne sowie Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug zur Einsatzstelle geschickt. Die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle konnten bestätigen, dass der PKW nach einem Verkehrsunfall, bei dem auch ein Telefonmast beschädigt wurde, auf der Seite liegend auf dem Gehweg zum Stehen kam. Die 3 Personen konnten den PKW aber glücklicherweise selbstständig verlassen und wurden von Notarzt und Notfallsanitätern untersucht. Ein Ersthelfer verletzte sich bei der Unterstützung der Verunfallten leicht an der Hand. Es wurden zwei beteiligten Personen zur weiteren Behandlung in Bochumer Krankenhäuser gebracht. Die anderen beiden Personen blieben unverletzt. Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich auf die Absicherung der Unfallstelle. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell