Feuerwehr Bochum

FW-BO: Kellerbrand in Bochum Harpen

Bochum (ots)

Am Dienstagvormittag kam es in einem Mehrfamilienhaus in Bochum Harpen zu einem Kellerbrand, Verletzte gab es glücklicherweise keine.

Um 11.35 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr der Brand in einem viergeschossigen Wohnhaus in der Rosenbergstraße gemeldet. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, ob sich noch Personen im Gebäude befinden und der Treppenraum schon verraucht sein sollte, wurden umgehend zwei Löschzüge sowie Einheiten des Rettungsdienstes nach Bochum Harpen alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine deutliche Rauchentwicklung aus einem Kellerfenster wahrnehmbar und wie gemeldet war auch der Treppenraum des Hauses schon mit Brandrauch gefüllt. Bis auf eine Person in einer Erdgeschosswohnung hatten alle Bewohner das Gebäude bereits verlassen und auch den Bewohner dieser Wohnung konnten Einsatzkräfte schnell ins Freie bringen. Insgesamt vier Personen wurden vom Rettungsdienst gesichtet, alle waren waren glücklicherweise unverletzt.

Nach Abschluss der Menschenrettung wurde umgehend die Brandbekämpfung im Keller eingeleitet. Dafür ging ein Trupp geschützt durch Atemschutzgeräte in den Kellerbereich vor, um den Brandherd zu lokalisieren. Dies gestaltete sich aufgrund der starken Verrauchung und der engen Kellerräume als äußerst schwierig. Nach längerer Suche konnte ein in Vollbrand stehendes Kellerabteil gefunden und aufgebrochen werden. Den Brand konnten die Einsatzkräfte dann schnell unter Kontrolle bringen, die anschließenden Nachlöscharbeiten sowie die Entrauchung des Kellers gestalteten sich jedoch als sehr aufwendig und konnten erst nach mehreren Stunden beendet werden.

Insgesamt war die Feuerwehr mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort wobei neben der Berufsfeuerwehr auch die Löscheinheit Nord der Freiwilligen Feuerwehr zum Einsatz kam. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell