Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Spindaufbrüche in der Moor-Therme in Bad Bederkesa - Tatverdächtige ermittelt

Cuxhaven (ots)

Geestland/Bad Bederkesa. In den vergangenen zwei Wochen kam es in der Moor-Therme in Bad Bederkesa mehrmals zu Spindaufbrüchen. Insgesamt wurden an drei Tagen 22 Spinde aufgebrochen. Aus den Spinden wurden überwiegend Geldbörsen inkl. Bargeld und EC-Karten entwendet. In einigen Fällen wurden entwendete EC-Karten im Anschluss eingesetzt, sodass weitere Schäden entstanden. Die genaue Schadenshöhe kann jedoch noch nicht beziffert werden.

Zu allen drei Tattagen konnten durch intensive Ermittlungen der Polizei Geestland als auch durch die Mitarbeitenden der Moor-Therme die Tatverdächtigen ermittelt werden.

Am 04.11.2023 und 08.11.2023 wurden insgesamt 20 Spinde aufgebrochen. Bei dem Täter handelte es sich um einen 19-jährigen Heranwachsenden aus Hamburg.

Am 09.11.2023 wurden zwei Spinde durch zwei tatverdächtige Personen aufgebrochen. Die beiden Personen wurden am 10.11.2023 durch Mitarbeitende der Moor-Therme erneut festgestellt, welche umgehend die Polizei informierten. Es handelte sich hierbei um eine 15-jährige und einen 16-jährigen Jugendlichen. Ebenfalls angetroffen wurde der Bruder des 16-jährigen, welcher jedoch bisher nicht mit den Taten in Verbindung gebracht werden konnte.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell