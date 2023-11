Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall auf der Landesstraße 135 - 67-jähriger Bremerhavener schwer verletzt - Unfallverursacherin erleidet einen Schock

Cuxhaven (ots)

Geestland/Sievern. Gegen 09:30 Uhr Uhr befuhr ein 67-jähriger Bremerhavener mit seinem dreirädrigen Kleinkraftrad die L135 von Langen in Richtung Sievern. Hinter diesem fuhr eine 30-jährige Langenerin mit ihrem PKW in gleicher Richtung.

Aus ungeklärter Ursache fuhr die Frau mit ihrem PKW auf das vorausfahrende Kleinkraftrad auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Kleinkraftrad in den rechten Seitenraum geschleudert, wo es gegen einen Leitpfahl und ein Verkehrszeichen prallte. Anschließend überschlug sich das Kleinkraftrad und kam an der Seitenschutzplanke zum Liegen. Der Mann wurde schwer verletzt in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Eine zufällig vorbeifahrende Rettungswagenbesatzung kam als erstes auf den Unfall zu, alarmierte die weiteren Einsatzkräfte und leistete sofort Erste Hilfe. Nach Bergung durch die Feuerwehr wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock.

Das Kleinkraftrad erlitt einen Totalschaden, am PKW entstand Sachschaden. Für die Dauer der Rettung des Verletzten und der Bergung der Fahrzeuge,war die L135 bis ca. 11:30 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell