POL-KN: (Schramberg-Waldmössingen/ Lkr. Rottweil) Einbruch in Firma- Hinweise erbeten (21./22.09.2023)

(Sulz am Neckar / Landkreis Rottweil) Überfall auf Tankstelle (24.09.2023 (ots) - Am Sonntag Nachmittag , 14.22 Uhr betrat nach bisherigem Sachstand eine bislang unbekannte männliche Person die Aral-Tankstelle in der Stuttgarter Straße in Sulz am Neckar und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß ...

