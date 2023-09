Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar

Landkreis Rottweil) Überfall auf Tankstelle (24.09.2023

(Sulz am Neckar / Landkreis Rottweil) Überfall auf Tankstelle (24.09.2023)

Am Sonntag Nachmittag , 14.22 Uhr betrat nach bisherigem Sachstand eine bislang unbekannte männliche Person die Aral-Tankstelle in der Stuttgarter Straße in Sulz am Neckar und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Die sofortigen Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Täterfestnahme. Über die Höhe des Diebesguts können bislang keine detaillierten Angaben gemacht werden. Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 20-35 Jahre alten Mann handeln, der zur Tatzeit eine Sonnenbrille und blaue Hose und Schutzmaske getragen haben soll. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oberndorf unter Tel.: 07423/810 10 zu melden.

