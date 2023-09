Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald-Langenschiltach/Schwarzwald-Baar-Kreis) - 27-Jähriger verunglückt tödlich mit Motorrad (23.09.2023)

St. Georgen im Schwarzwald-Langenschiltach/Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Zu einem tragischen Verkehrsunfall ist es am Samstagabend auf der Straße "Im Tal" in Langenschiltach gekommen. Ein 27 Jahre alter Motorradfahrer befuhr mit einer KTM die Straße "Im Tal" in Langenschiltach bergabwärts in Richtung St. Georgen. Nach einer Rechtskurve in Höhe der "Schmelze" kam er aus unbekannter Ursache zu Fall und prallte mit dem Kopf gegen ein Garagentor. Das Motorrad schlitterte weiter und blieb nach mehr als 25 Meter auf der rechten Straßenseite liegen. Der 27-Jährige trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. Durch den Aufprall zog er sich so schwere Verletzungen zu, denen er vor Ort erlag. Ein gleichaltriger Bekannter, welcher seinen Freund vermisste, begab sich mit seinem Motorrad auf die Suche nach ihm und fand diesen kurz vor Mitternacht leblos an der Unfallstelle vor. Vom alarmierten Notarzt konnte nur noch der Tod des 27-Jährigen festgestellt werden. Zur Betreuung der Angehörigen, die an die Unfallstelle kamen, wurde das Kriseninterventionsteam verständigt. Der 27 Jahre alte Freund stand unter Alkoholeinwirkung, weshalb bei ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten wurde. Die Unfallsachbearbeitung wurde durch die Verkehrspolizei aus Zimmern ob Rottweil übernommen. Gegenstand der weiteren Ermittlungen sind insbesondere die genaue Unfallzeit, die Unfallursache sowie das Motorrad des Verunfallten. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Geschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei in Zimmern ob Rottweil unter der Rufnummer 0741/348790 in Verbindung zu setzen (AM).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell