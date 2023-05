Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Leistadt - Versuchter Einbruch

Leistadt (ots)

Am vergangenen Donnerstag (Christi Himmelfahrt), gegen 16:00 Uhr, kamen die Hausbewohner in der Hauptstraße in Leistadt nach einer einstündigen Abwesenheit nach Hause und stellten fest, dass ein Fenster des Hauses, sowie eine Hofzwischentür des Einfamilienhauses geöffnet war. Entwendet wurde nichts, ein Schaden entstand nicht. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtigen Personen und/oder Fahrzeuge in Leistadt gesehen haben, sich bei der Polizei Bad Dürkheim zu melden.

