POL-PDNW: Fahrrad unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt

Am 19.05.2023 konnte durch die Streife gegen 21:00 Uhr ein Fahrradfahrer festgestellt werden, welcher die Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Martin-Luther-Straße befuhr. Während der Fahrt bediente der 27-jährige Radfahrer widerrechtlich sein Mobiltelefon und fuhr ausgeprägte Schlangenlinien. Erst nach längerer Zeit reagierte der Radfahrer auf die Anhaltesignale der Polizeibeamten. Während der Kontrolle konnten bei Mann Hinweise auf einen aktuellen Drogenkonsum festgestellt werden, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem konnte bei dem Herrn eine Kleinmenge an Kokain aufgefunden werden. Gegen den Fahrradfahrer wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

