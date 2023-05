Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 19.05.2023 gegen 17:57 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer. Die fünfköpfige Gruppe von Fahrradfahrern befuhr hintereinander die Dammstraße in Richtung Weinstraße, als der 61-Jährige aufgrund von zu geringem Sicherheitsabstandes auf den vor ihn fahrenden Radfahrer auffuhr. Hierbei stürzte der Unfallverursacher und verletzte sich leicht an der rechten Schulter. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass der Unfallverursacher sein Fahrrad unter dem Einfluss von Alkohol führte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,41 Promille. Der gestürzte Radfahrer kam zwecks medizinischer Versorgung ins Krankenhaus , wo ihm aufgrund der Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den 61-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell