POL-PDNW: Führen eines Fahrzeugs ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am 19.05.2023 wurde ein 28-jähriger Autofahrer gegen 23:37 Uhr in der Hauptstraße in Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin stand der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln (Cannabis und KoKain), weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gemäß §24a StVG und ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

