Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz/Landkreis Konstanz) - 40-jähriger Discobesucher auf Parkplatz niedergeschlagen - Zeugen gesucht (24.09.2023)

Konstanz/Landkreis Konstanz (ots)

Zeugen sucht das Polizeirevier in Konstanz zu einem Vorfall, der sich am frühen Sonntagmorgen um 03.25 Uhr auf dem Parkplatz zwischen einem Baumarkt und einer Diskothek in der Reichenaustraße zugetragen hat. Nach dem bisherigen Kenntnisstand erhielt ein 40-Jähriger aus einer vierköpfigen Personengruppe heraus einen Faustschlag, woraufhin er zu Boden ging. Hierbei zog er sich nicht unerhebliche Verletzungen im Kopfbereich zu. Er wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und anschießend in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Personengruppe entfernte sich nach dem Vorfall unerkannt in Richtung der Diskothek. Sachdienliche Hinweise, insbesondere zur unbekannten Personengruppe, bitte an das Polizeirevier in Konstanz unter der Rufnummer 07531/995-2222 (AM).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell