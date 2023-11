Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall auf regennasser Fahrbahn - hoher Sachschaden

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/BAB27: Am Dienstagabend (14.11.23) gegen 20:00 Uhr befuhr ein 26-jähriger Loxstedter die BAB 27 in Fahrtrichtung Walsrode, als er mit seinem Pkw aufgrund regennasser Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geriet. Zunächst kollidierte er mit der Mittelschutzplanke, anschließend der Seitenschutzplanke und kam schließlich entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf dem Hauptfahrstreifen zum Stehen. Eine 30-jährige Bremerhavenerin kam mit ihrem Pkw auf die Unfallstelle zu und konnte dem verunfallten Pkw nicht mehr rechtzeitig ausweichen, sodass es einen Zusammenstoß gab. Es wurden keine Personen verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden in Höhe von ca. 75.000 Euro.

