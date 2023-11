Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Ergebnisse der angekündigten Zweiradkontrollen im Stadtgebiet Cuxhaven - Knapp 200 Verkehrsteilnehmende kontrolliert - ca. 20% weniger Verstöße als im Juli 2023

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. In der letzten Woche fanden wie bereits zuvor angekündigt vermehrt Zweiradkontrollen im Stadtgebiet Cuxhaven statt. Hintergrund dieser Kontrollen sind die seit Jahren ansteigenden Verkehrsunfallzahlen in Verbindung mit der sich immer stärker ausprägenden Zweiradmobilität, gerade im Bereich der Pedelecs und E-Scooter.

In der gesamten Woche wurden 196 Personen kontrolliert, davon 174 Fahrrad- und Pedelecfahrende sowie 22 E-Scooter-fahrende. Bei den Kontrollen, die die Kolleginnen und Kollegen mittels Streifenwagen, zu Fuß als auch mit eigenen Dienstfahrrädern durchführten, wurden 140 Verstöße registriert, was einer Beanstandung von über 70% entspricht. Hierbei handelte es sich zumeist um Ordnungswidrigkeiten, in knapp 70 Fällen reichte eine mündliche Verwarnung aus. Jedoch wurden auch sechs Straftaten gegen das Pflichtversicherungsgesetz im Bereich der E-Scooter festgestellt. Ein Fahrrad mit Elektroantrieb wurde sichergestellt, da dies augenscheinlich im Bereich der Höchstgeschwindigkeit manipuliert wurde. Eine Person war unter Alkoholeinfluss unterwegs.

Im Vergleich zu den letzten, groß angelegten Kontrollen in diesem Bereich im Juli diesen Jahres kann festgestellt werden, dass trotz der hohen Beanstandsquote und mehr kontrollierten Verkehrsteilnehmenden insgesamt ca. 20% weniger Verstöße festgestellt wurden. Eine Vielzahl der Verkehrsteilnehmenden begrüßten die Kontrollen ausdrücklich und gaben an sich in Zukunft verantwortungsvoller und rücksichtsvoller im Straßenverkehr verhalten und bewegen zu wollen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell