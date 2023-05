Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vermeintlicher Dieb macht sich selbst dingfest

Mühlhausen (ots)

Ein bereits am Sonntagabend gegenüber der Polizei auffällig gewordener Mann beschäftigte die Beamten in Mühlhausen auch am Montag. In den frühen Nachmittagsstunden übersteig der 30-Jährige einen Zaun, um auf ein Grundstück zu gelangen - möglichweise um einen Einbruch zu begehen. Dies muss aber zunächst spekulativ betrachtet werden, denn weit kam der Mann nicht. Nach dem übersteigen des Zaunes ging eine Komposthaufeneinfassung zu Bruch und der Mann wurde hierdurch von schweren Holzbohlen begraben. Aus der Situation konnte er sich selbst nicht mehr befreien. Die hinzugerufene Feuerwehr rückte an um den vermeintlichen Einbrecher aus der Misere zu befreien.

