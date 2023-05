LPI-NDH: Dieseldiebstahl

Sondershausen (ots) - In der Salzstraße wurde der Polizei am Montagmorgen ein Verkehrsunfall gemeldet. Während ein Radfahrer die Straße überquerte wurde er von einem Pkw erfasst. Der Radfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der Geschädigte wurde in ein Krankenhaus zur Behandlung gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

