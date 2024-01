LPI-SHL: Tragischer Unfall

Meiningen (ots) - Bereits am 09.01.2024 ereignete sich auf der Leipziger Straße in Meiningen eine Unfallflucht. Eine 30-jährige Autofahrerin wollte gegen 17:15 Uhr gerade von der Linksabbiegerspur in den Bodenweg abbiegen, als ein rechts an ihr vorbeifahrendes Auto ihren Pkw streifte. Der Unfallverursacher stoppte sein Auto nicht, sondern setzte seine Fahrt in Richtung Walldorf fort. Es entstand Sachschaden. Zeugen, ...

mehr