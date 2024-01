Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schmierereien an der Fassade

Hildburghausen (ots)

Unbekannte besprühten in der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Montagmorgen die Fassade des Heizhauses am Klinikum in der Schleusinger Straße in Hildburghausen mit zwei Schriftzügen in schwarzer Farbe. Ein Schaden von ca. 1.000 Euro entstand. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Schmierfinken geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0011846/2024.

