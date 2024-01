LPI-SHL: In Schlangenlinien die Straße entlang

Breitungen (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache brannte Donnerstagabend eine Gartenhütte in der Gartenanlage in der Farnbacher Straße in Breitungen. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen bereits zwei Parzellen in Vollbrand und eine weitere war ebenfalls vom Feuer betroffen. Die Feuerwehr löschte die Flammen, konnte jedoch das vollständige Ausbrennen der beiden in Vollbrand stehenden Bereiche nicht mehr verhindern. ...

