Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gartenparzellen brennen vollständig aus

Breitungen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache brannte Donnerstagabend eine Gartenhütte in der Gartenanlage in der Farnbacher Straße in Breitungen. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen bereits zwei Parzellen in Vollbrand und eine weitere war ebenfalls vom Feuer betroffen. Die Feuerwehr löschte die Flammen, konnte jedoch das vollständige Ausbrennen der beiden in Vollbrand stehenden Bereiche nicht mehr verhindern. Es entstand ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0011516/2024 bei der Polizei zu melden.

