Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nach Zusammenstoß einfach weitergefahren

Meiningen (ots)

Bereits am 09.01.2024 ereignete sich auf der Leipziger Straße in Meiningen eine Unfallflucht. Eine 30-jährige Autofahrerin wollte gegen 17:15 Uhr gerade von der Linksabbiegerspur in den Bodenweg abbiegen, als ein rechts an ihr vorbeifahrendes Auto ihren Pkw streifte. Der Unfallverursacher stoppte sein Auto nicht, sondern setzte seine Fahrt in Richtung Walldorf fort. Es entstand Sachschaden. Zeugen, insbesondere ein an der Ampel wartender Fußgänger, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0007369/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

