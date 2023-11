Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Folgenschwere Kollision

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Vredener Straße;

Unfallzeit: 25.11.2023, 22.40 Uhr;

Zwei Schwerverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Frontalzusammenstoßes zweier Pkw, zu dem es am Samstagabend in Stadtlohn gekommen ist. Ein 46-jähriger Autofahrer war gegen 22.40 Uhr auf der Vredener Straße in Richtung Stadtlohn unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen streifte der Bad Bentheimer kurz vor der Einmündung der Eichendorffstraße eine Verkehrsinsel. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die linke Fahrspur. Dort kollidierte sein Wagen mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 20-Jährigen aus Stadtlohn. Rettungskräfte brachten die beiden Schwerverletzten ins Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest ließ bei dem 46-Jährigen auf einen Blutalkoholwert von circa 1,6 Promille schließen. Daher erfolgte bei ihm auch die Entnahme einer Blutprobe, um den entsprechenden Wert exakt nachzuweisen. Die eingesetzten Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. (to)

