Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld-Erle - Eingangstür aufgehebelt

Raesfeld (ots)

Tatort: Raesfeld-Erle, Pohlhoff;

Tatzeit: 25.11.2023, zwischen 19.30 Uhr und 22.50 Uhr;

Gewaltsam sind Einbrecher am Samstagabend in ein Wohnhaus in Raesfeld-Erle eingedrungen. Um in das Gebäude an der Straße Pohlhoff zu gelangen, hebelten die Täter die Eingangstür auf. Nach ersten Erkenntnissen haben die Unbekannten nichts entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise an die zuständige Kriminalinspektion I in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell